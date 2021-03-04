Итальянская Сардиния начнет требовать тест или прививки для допуска на остров

Для допуска на итальянский остров Сардиния все прибывающие со следующей недели должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, а ближе к лету могут ввести допуск также по "паспорту вакцинации".

Как сообщает местное издание L’Unione Sarda, об этом заявил губернатор Сардинии Кристиан Солинас, пишет "Европейская правда".

"С понедельника люди, если прибывают с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным за 48 часов до путешествия, смогут пройти по "зеленому коридору" и сразу покинуть аэропорт. Те, кто не сделал тест заранее, должны будут на месте пройти быстрый тест. Если результат будет отрицательным, они будут допущены, а в случае положительного теста придется пойти на самоизоляцию", - рассказал он.

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Губернатор пояснил, что таким образом остров начинает готовиться к туристическому сезону и стремится позаботиться о защите и собственных жителей, и туристов, которые приедут на отдых.

По его словам, ближе к лету разрешить въезд планируют также по справке о вакцинации от коронавируса - оставляя и возможность въезда с отрицательным тестом.

Солинас говорит, что надеется активизировать кампанию вакцинации, чтобы за 30-45 дней прививки от коронавируса получили большинство жителей острова - "чтобы открыть туристический сезон в полной безопасности".

Сардиния - один из немногих "желтых" регионов в Италии и всей Европе.

Напомним, ряд туристических стран ЕС лоббируют идею о свободных путешествия для вакцинированных от коронавируса, но ряд других членов блока выступают против.

В Еврокомиссии уже готовят защищенный от подделок стандарт "паспорта вакцинации", но обсуждение о его немедицинском применении отложили.

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