Премьер Чехии не считает "актом гостероризма" взрывы, из-за которых выслали дипломатов РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не считает актом государственного терроризма взрывы, организованные российскими агентами, но такая деятельность в Чехии в любом случае абсолютно неприемлема.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом он сказал вечером 19 апреля после встречи правительства.

"Хочу сказать, что это не было актом государственного терроризма", - отметил Бабиш, объяснив позицию тем, что Россия атаковала не Чехию, а имущество, принадлежавшее болгарскому торговцу оружием. Он добавил, что деятельность агентов ГРУ все равно была неприемлемой.

"Мы делаем все возможное, чтобы успокоить ситуацию. Но мы являемся суверенным государством, и это просто неприемлемо, чтобы иностранные агенты осуществляли такие операции на нашей территории. Доказательства, которые мы получили, очень четкие", - заявил Бабиш.

Бабиш сообщил также, что полный отчет об этих событиях пока не может быть опубликован, так как расследование еще не завершилось.

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Премьер отметил, что Чехия готовит ответ на высылку Россией 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.

Заявление Бабиша о том, что он не считает инцидент "актом государственного терроризма" вызвало критику оппозиции.

"Итак, по словам премьера, это не было террористической атакой против Чехии? Так что это? Несколько российских агентов поехали в путешествие и случайно забыли бомбу на нашем военном складе?", - отреагировал лидер Народной партии KDU-ČSL Мариан Юречко.

"Речь Бабиша на брифинге - это полный скандал ... Не хватало только извиниться за то, что в Врбетице был этот военный склад. Такой премьер должен уйти", - заявила лидер партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова.

"Агенты иностранного государства проникли в здание, принадлежащее госкомпании суверенного государства и тайно установили там взрывные устройства. Двое наших граждан погибли, был нанесен большой ущерб. Это явно акт гостерроризма против Чехии, и не имеет значения, где это должно было взорваться", - заявил бывший депутат Мирослав Калусек.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, накануне вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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