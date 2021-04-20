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В МЗС РФ натякнули, що Чехія сама винна у вибухах на складах, через які вислали дипломатів

Вівторок, 20 квітня 2021, 12:14

В МЗС РФ натякнули, що влада Чехії сама винна у тому, що на військових складах у Врбетіце стали можливими вибухи, тому що приміщення були здані в оренду приватній компанії і "не контролювалися" державою.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. 

"Під час розслідування з’ясувалася фантастична річ: гетьман Злінського краю не знав, що з 2006 року склад не використовується армією, а Міноборони Чехії здає приміщення складу приватним компаніям, що торгують зброєю. Уявляєте, величезна кількість зброї на складах, з 2006 до 2014 року, вісім років, взагалі без будь-якого контролю з боку чеської влади".

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Вона заявила, що буцімто про це не було відомо Чеському гірничому управлінню, яке мало здійснювати перевірки вибухівки на складі, поліція їх також не здійснювала, і на складах "порушувалися всі норми безпеки". 

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

Обидва вибухи сталися на майданчиках, орендованих компанією Imex Group – легальним продавцем зброї. 

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За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, напередодні увечері вони покинули країну.

У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.

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