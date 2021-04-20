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В МИД РФ намекнули, что Чехия сама виновата во взрывах на складах, за которые выслали дипломатов

Вторник, 20 апреля 2021, 12:14

В МИД РФ намекнули, что власти Чехии сама виновата в том, что на военных складах во Врбетице стали возможны взрывы, потому что помещения были сданы в аренду частной компании и "не контролировались" государством.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В ходе расследования выяснилась фантастическая вещь: гетман Злинского края не знал, что с 2006 года склад не используется армией, а Минобороны Чехии сдает помещение склада частным компаниям, которые торгуют оружием. Представляете, огромное количество оружия на складах, с 2006 по 2014 года, восемь лет, вообще без какого-либо контроля со стороны чешских властей ".

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Она заявила, что якобы об этом не было известно Чешскому горному управлению, которое должно осуществлять проверки взрывчатки на складе, полиция их также не проводила, и на складах "нарушались все нормы безопасности".

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, что привело к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Оба взрыва произошли на площадках, арендуемых компанией Imex Group - легальным продавцом оружия.

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По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, накануне вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Читайте больше в статье: Русский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ.

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