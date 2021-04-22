Сенат Чехії закликав розірвати договір про дружбу з РФ і залишити в країні одного російського дипломата

Сенат Чехії у резолюції назвав вибухи на військових складах у Врбетіце актом державного тероризму, закликав розірвати договір про дружбу та співпрацю з РФ і залишити в країні лише одного російського дипломата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK

У резолюції, підтриманій 67 сенаторами з 72 присутніх, атаку описують як "акт державного тероризму проти країни-члена ЄС, відтак і всього Євросоюзу".

Сенатори рекомендують уряду винести це питання на розгляд Ради безпеки ООН, а також органів НАТО і ЄС, та попросити про підтримку.

Сенатори також закликають уряд опублікувати якнайбільше інформації з розслідування вибухів на військових складах, наскільки це дозволяє таємниця слідства, щоб запобігти поширенню дезінформації.

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Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

У Чехії назвали цю реакцію непропорційною та поставили ультиматум - дозволити дипломатам повернутися, щоб уникнути подальшого скорочення кількості дипломатів у посольстві РФ.

У Кремлі на це відповіли, що "розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними".

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