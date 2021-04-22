Сенат Чехии призвал разорвать договор о дружбе с РФ и оставить в стране одного российского дипломата
Сенат Чехии в резолюции назвал взрывы на военных складах во Врбетице актом государственного терроризма, призвал разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ и оставить в стране только одного российского дипломата.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTK.
В резолюции, поддержанной 67 сенаторами из 72 присутствующих, атаку описывают как "акт государственного терроризма против страны-члена ЕС, а значит, и всего Евросоюза".
Právě teď. pic.twitter.com/2PCzUhICKd— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 21, 2021
Сенаторы рекомендуют правительству вынести этот вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН, а также органов НАТО и ЕС, и попросить о поддержке.
Сенаторы также призывают правительство опубликовать больше информации по расследованию взрывов во Врбетице, насколько это позволяет тайна следствия, чтобы предотвратить распространение дезинформации.
Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
В Чехии назвали эту реакцию непропорциональной и выдвинули ультиматум - позволить дипломатам вернуться, чтобы избежать дальнейшего сокращения количества дипломатов в посольстве РФ.
В Кремле на это ответили, что "разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны".
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