Сенат Чехии призвал разорвать договор о дружбе с РФ и оставить в стране одного российского дипломата

Сенат Чехии в резолюции назвал взрывы на военных складах во Врбетице актом государственного терроризма, призвал разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ и оставить в стране только одного российского дипломата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTK.

В резолюции, поддержанной 67 сенаторами из 72 присутствующих, атаку описывают как "акт государственного терроризма против страны-члена ЕС, а значит, и всего Евросоюза".

Сенаторы рекомендуют правительству вынести этот вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН, а также органов НАТО и ЕС, и попросить о поддержке.

Сенаторы также призывают правительство опубликовать больше информации по расследованию взрывов во Врбетице, насколько это позволяет тайна следствия, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

В Чехии назвали эту реакцию непропорциональной и выдвинули ультиматум - позволить дипломатам вернуться, чтобы избежать дальнейшего сокращения количества дипломатов в посольстве РФ.

В Кремле на это ответили, что "разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны".

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