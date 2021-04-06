Лавров з Азії просить Берлін та Париж "привести до тями Україну"

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров поскаржився, що не бачить спроб Франції та Німеччини "привести Україну до тями" у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на російський "Коммерсант", про це він сказав на пресконференції після зустрічі з індійським колегою у Нью-Делі.

"На жаль, кожного разу, коли зустрічається "нормандський формат" на рівні лідерів, або представників, або співробітників МЗС, ми не бачимо енергійних спроб з боку наших французьких і німецьких колег, щоб привести до тями українську сторону. Зараз вже дуже багато доказів на користь того, що це треба зробити негайно", - заявив Лавров.

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Він додав, що РФ "розчарована" реакцією Заходу на нібито нарощування Росією сил біля лінії розмежування.

"Наші західні колеги, судячи з усього, як і раніше, вважають, що потрібно всіляко і всебічно підтримувати українську владу, у тому числі у її абсолютно неприйнятних діях і заявах", - заявив глава МЗС РФ.

Як повідомлялося, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.

Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Вашингтон звернувся до Москви з вимогою пояснити нарощування військової присутності біля кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів та запевнив його у підтримці.

У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України.