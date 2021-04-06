Лавров из Азии просит Берлин и Париж "привести в чувство Украину"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что не видит попыток Франции и Германии "привести в чувство Украину" в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российский "Коммерсант", об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с индийским коллегой в Нью-Дели.
"К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве на уровне лидеров или представителей или сотрудников МИД, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", - заявил Лавров.
Он добавил, что РФ разочарована реакцией Запада на якобы наращивания Россией сил у линии разграничения.
"По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", - заявил глава МИД РФ.
Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.
Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве с требованием объяснить наращивание военного присутствия возле границы с Украиной.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ и заверил его в поддержке.
В Европарламенте призвали Россию прекратить военные провокации и запугивание Украины.