Лавров из Азии просит Берлин и Париж "привести в чувство Украину"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что не видит попыток Франции и Германии "привести в чувство Украину" в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российский "Коммерсант", об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с индийским коллегой в Нью-Дели.

"К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве на уровне лидеров или представителей или сотрудников МИД, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", - заявил Лавров.

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Он добавил, что РФ разочарована реакцией Запада на якобы наращивания Россией сил у линии разграничения.

"По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", - заявил глава МИД РФ.

Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве с требованием объяснить наращивание военного присутствия возле границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ и заверил его в поддержке.

В Европарламенте призвали Россию прекратить военные провокации и запугивание Украины.