Лидеры ЕС на саммите в понедельник обсудят "незаконные и провокационные шаги" России

Лидеры стран Евросоюза на саммите 24-25 мая проведут стратегические дебаты по России и обсудят "незаконные и провокационные шаги" Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Шарля Мишеля лидерам стран.

"Как было согласовано во время нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последним из которых был в список так называемых "недружественных государств", - говорится письме.

"Дальнейшее обсуждение между нами было бы полезно сопроводить отчетом Высокого представителя и Комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - добавил Мишель.

Напомним, 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничил возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан.

Документ запрещает нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров стран Европейского союза выслать по меньшей мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой в деле о взрывах на складах во Врбетице.

Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.