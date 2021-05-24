Латвийская airBaltic отказалась от полетов над Беларусью

Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над Беларусью, но официальных решений о прекращении полетов "Белавиа" в Ригу пока не принято.

Об этом заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, решение властей Беларуси заставить приземлиться в Минске самолет Ryanair является неординарной ситуацией, которая ставит множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

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"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - сказал министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

В понедельник утром стало известно, что два рейса авиакомпании AirBaltic двинулись в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair Афины - Вильнюс с оппозиционером на борту.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

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