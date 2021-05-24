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Глава Ryanair: принудительная посадка в Беларуси была угоном, спонсируемым государством

Понедельник, 24 мая 2021, 11:45

Исполнительный директор ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что принудительная посадка рейса Афины - Вильнюс в Беларуси была "угоном, спонсируемым государством".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью радиостанции Newstalk.

"Это был случай угона самолета, спонсируемого государством... пиратство, спонсируемое государством. Я не могу много говорить об этом, потому что ЕС и НАТО сейчас этим занимаются. Мы опрашиваем нашу команду, которая выполнила феноменальную работу, чтобы забрать самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - сказал О'Лири.

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По его словам, на борту самолета, вероятно, находились агенты КГБ Беларуси. "Похоже, власти намеревались забрать журналиста и его попутчицу... Мы считаем, что в аэропорту высадились и несколько агентов КГБ", - сказал он.

О'Лири сказал, что, по его мнению, подобный инцидент произошел с европейской авиакомпанией впервые.

Он сказал, что инцидент "очень страшный" для пассажиров и экипажа, поскольку их держали под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

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