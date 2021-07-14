Литва вдвічі знизила вартість довгострокових віз для українців

Уряди Литви та Україні домовилися про зниження вартості довгострокових віз для українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі 120 євро, як пропонувала литовська сторона, до 60 євро. Відповідну угоду сьогодні затвердив Уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч", - написав міністр.

Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив Уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2021

У середу стало відомо, що посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада держав-членів залишається відповідальною за реалізацію змісту рекомендації.

На практиці вже низка держав ЄС дозволяють в'їзд з України з дотриманням тих чи інших умов.

Нагадаємо, Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Детальніше читайте у статті - Подорожі повертаються: правила в’їзду українських туристів до Шенгену і не тільки