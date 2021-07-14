Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща купить у США 250 танків на $6 млрд для зміцнення своєї обороноздатності

МЗС: рішення ЄС не означає автоматичного дозволу на в'їзд

Рада схвалила створення Етичної ради для суддів, про яку просила "Венеційка"

Керівник розвідки Боснії заарештований за звинуваченням у підробці дипломів






Литва вдвічі знизила вартість довгострокових віз для українців

Середа, 14 липня 2021, 13:54

Уряди Литви та Україні домовилися про зниження вартості довгострокових віз для українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі 120 євро, як пропонувала литовська сторона, до 60 євро. Відповідну угоду сьогодні затвердив Уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч", - написав міністр.

У середу стало відомо, що посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада держав-членів залишається відповідальною за реалізацію змісту рекомендації.

На практиці вже низка держав ЄС дозволяють в'їзд з України з дотриманням тих чи інших умов.

Нагадаємо, ЕстоніяАвстрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Детальніше читайте у статті - Подорожі повертаються: правила в’їзду українських туристів до Шенгену і не тільки

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва візи
powered by lun.ua