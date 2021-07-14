Литва вдвое снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев
Правительства Литвы и Украины договорились о снижении стоимости долгосрочных виз для украинских граждан.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Cо 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство. Благодарен литовским партнерам за дружественный шаг навстречу", - написал министр.
Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив Уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2021
В среду стало известно, что послы ЕС решили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.
Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Власти государств-членов остается ответственным за реализацию содержания рекомендации.
На практике уже ряд государств ЕС позволяют въезд из Украины с соблюдением тех или иных условий.
Напомним, Эстония, Австрия та Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.
Детальнее читайте в статье - Путешествия возвращаются: правила въезда украинских туристов в Шенген и не только