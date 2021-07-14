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Литва вдвое снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев

Среда, 14 июля 2021, 13:54

Правительства Литвы и Украины договорились о снижении стоимости долгосрочных виз для украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Cо 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство. Благодарен литовским партнерам за дружественный шаг навстречу", - написал министр.

В среду стало известно, что послы ЕС решили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Власти государств-членов остается ответственным за реализацию содержания рекомендации.

На практике уже ряд государств ЕС позволяют въезд из Украины с соблюдением тех или иных условий.

Напомним, ЭстонияАвстрия та Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

Детальнее читайте в статье - Путешествия возвращаются: правила въезда украинских туристов в Шенген и не только

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