Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Франція евакуює посла в Афганістані після вибухів біля аеропорту Кабула

Четвер, 26 серпня 2021, 19:28

Посол Франції в Афганістані Давид Мартіно "буде працювати з Парижа" у зв'язку з побоюваннями з приводу безпеки після вибухів біля аеропорту Кабула.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"З огляду на умови безпеки, французький посол поки не залишиться в Афганістані. Він залишиться послом, але по інший бік, з міркувань безпеки він буде працювати з Парижа", - сказав Макрон.

Читайте також
В результаті вибухів біля аеропорту Кабула постраждали щонайменше 60 людей

Водночас Макрон підкреслив, що, незважаючи на атаку, Франція має намір продовжити операцію по евакуації.

"Протягом кількох днів Франція разом з іншими союзниками робить все можливе в цій ситуації, і ми продовжимо робити це", - сказав він.

На цей час Франція евакуювала 115 французьких громадян і 2000 афганців. Раніше французький уряд заявляв, що останній французький літак вилетить ввечері 27 серпня.

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Пізніше Пентагон заявив, що вибухів було два - один біля воріт Еббі, де розміщувалися військові Британії та США, а другий біля готелю Baron неподалік.

За попередніми даними, вибух скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Афганістан
powered by lun.ua

Статті

Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Які наслідки це матиме і що варто врахувати Україні?
26 серпня 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"

Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію

У чому плюси й мінуси працевлаштування українців у Чехії в порівнянні з Польщею? Де більша платня, а де легше працевлаштування?
26 серпня 2021 — Марцін Колодзєйчик, EWL Group

Президентка Естонії: Україні знадобиться зо 20 років для готовності до членства в ЄС

Керсті Кальюлайд: "Не можна прирівнювати російську та радянську окупацію, це дві зовсім різні речі".
25 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда