Франция эвакуирует посла в Афганистане после взрывов возле аэропорта Кабула

Посол Франции в Афганистане Давид Мартино "будет работать из Парижа" в течение нескольких дней в связи с опасениями по поводу безопасности после взрывов возле аэропорта Кабула.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Учитывая условия безопасности, французский посол пока не останется в Афганистане. Он останется послом, но по другую сторону, из соображений безопасности он будет работать из Парижа", - сказал Макрон.

В то же время Макрон подчеркнул, что, несмотря на атаку, Франция намерена продолжить операцию по эвакуации.

"В течение нескольких дней Франция вместе с другими союзниками делает все возможное в этой ситуации, и мы продолжим делать это", - сказал он.

На данный момент Франция эвакуировала 115 французских граждан и 2000 афганцев. Ранее французское правительство заявляло, что последний французский самолет вылетит вечером 27 августа.

Напомним, официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Позже Пентагон заявил, что взрывов было два - один у ворот Эбби, где размещались военные Великобритании и США, а второй возле гостиницы Baron неподалеку.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Ранее в этот день правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.