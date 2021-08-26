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Норвегія зупинила евакуацію після вибухів поблизу аеропорту Кабула

Четвер, 26 серпня 2021, 20:02

Уряд Норвегії припиняє евакуацію з Афганістану через вибухи біля аеропорту Кабула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

Норвезька влада розіслала повідомлення про те, що аеропорт закритий для громадян країни та інших осіб, які зареєструвалися і попросили допомогти з евакуацією.

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"Норвезька влада більше не може допомогти з від'їздом. Міністерство закордонних справ продовжить розсилку інформації всім, хто зареєстрований", - заявили в МЗС країни.

"Навколо аеропорту дуже драматична ситуація, і ми рішуче засуджуємо цей напад на мирних жителів. Сьогодні вдень ми розіслали норвезьким громадянам інформацію про те, що у нас більше немає можливості пропонувати виїзд з супроводом, тому що тепер ворота в аеропорт закриті", - сказала міністр закордонних справ Іне Еріксен Сорейде.

Міністр також повідомила, що в четвер з Кабула вилетів норвезький літак, на борту якого перебувало трохи більше 100 осіб.

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Пізніше Пентагон заявив, що вибухів було два - один біля воріт Еббі, де розміщувалися військові Британії та США, а другий біля готелю Baron неподалік.

За попередніми даними, вибух скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

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Норвегія Афганістан
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