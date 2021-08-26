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Норвегия остановила эвакуацию после взрывов вблизи аэропорта Кабула

Четверг, 26 августа 2021, 20:02

Правительство Норвегии прекращает эвакуацию из Афганистана из-за взрывов возле аэропорта Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

Норвежские власти разослали уведомление о том, что аэропорт закрыт для граждан страны и других лиц, которые зарегистрировались и попросили помочь с эвакуацией.

"Норвежские власти больше не могут помочь с отъездом. Министерство иностранных дел продолжит рассылку информации всем, кто зарегистрирован", - заявили в МИД страны.

"Вокруг аэропорта очень драматичная ситуация, и мы решительно осуждаем это нападение на мирных жителей. Сегодня днем ​​мы разослали норвежским гражданам информацию о том, что у нас больше нет возможности предлагать выезд с сопровождением, потому что теперь ворота в аэропорт закрыты", - сказала министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде.

Министр также сообщила, что в четверг из Кабула вылетел норвежский самолет, на борту которого находилось чуть более 100 человек.

Напомним, официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Позже Пентагон заявил, что взрывов было два - один у ворот Эбби, где размещались военные Великобритании и США, а второй возле гостиницы Baron неподалеку.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Ранее в этот день правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.

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Норвегия Афганистан
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