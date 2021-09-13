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Греція ввела обов'язкове тестування невакцинованих працівників

Понеділок, 13 вересня 2021, 15:15

У понеділок Греція ввела обов'язкове щотижневе тестування для всіх невакцинованих працівників у спробі підвищити свій рівень вакцинації, який відстає від середнього показника по ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Співробітникам державного і приватного секторів доведеться платити за щотижневі тести або ж мати при собі свідоцтво про вакцинацію, щоб отримати доступ до свого місця роботи.

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Водночас у середніх школах, які відкрились в понеділок, нещепленим дітям видають набори для тестування, що поширюються за державний кошт.

Аналогічні обмеження будуть також діяти на спортивних стадіонах, в музеях і в місцях археологічних пам'яток, а також у закритих зонах відпочинку, таких як кінотеатри і ресторани.

Близько 56% жителів Греції були повністю вакциновані, в той час як середній показник по ЄС становить трохи більше 60%.

Греція ввела обов'язкову вакцинацію для медичних працівників і дозволяє вакцинацію дітей починаючи з 12 років.

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Через карантинні обмеження в минулому році економіка Греції виявилася в стані рецесії, при цьому обсяг виробництва в 2020 році скоротився на 8,2%. Урядовці кажуть, що країна не може дозволити собі припинити економічну діяльність другий рік поспіль.

"На цей момент пандемія в Греції демонструє ознаки деескалації, тому заходи, схоже, працюють", - сказав приватному телеканалу Skai міністр з питань розвитку Адоніс Георгіадіс.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини відхилив клопотання грецьких медичних працівників щодо застосування тимчасових заходів проти їх обов’язкової вакцинації від COVID-19.

У Греції регулярно відбуваються протести противників вакцинації від коронавірусу.

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Греція Вакцини Коронавірус
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