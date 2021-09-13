Греция ввела обязательное тестирование невакцинированных работников

В понедельник Греция ввела обязательное еженедельное тестирование для всех невакцинированных работников в попытке повысить свой уровень вакцинации, который отстает от среднего показателя по ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Сотрудникам государственного и частного секторов придется платить за еженедельные тесты или иметь при себе свидетельство о вакцинации, чтобы получить доступ к своему месту работы.

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В то же время в средних школах, которые открылись в понедельник, непривитым детям выдают наборы для тестирования, распространяющиеся за государственный счет.

Аналогичные ограничения будут также действовать на спортивных стадионах, в музеях и в местах археологических памятников, а также в закрытых зонах отдыха, таких как кинотеатры и рестораны.

Около 56% жителей Греции были полностью вакцинированы, в то время как средний показатель по ЕС составляет чуть более 60%.

Греция ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников и позволяет вакцинацию детей начиная с 12 лет.

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Из-за карантина в прошлом году экономика Греции оказалась в состоянии рецессии, при этом объем производства в 2020 году сократился на 8,2%. Чиновники говорят, что страна не может позволить себе прекратить экономическую деятельность второй год подряд.

"На данный момент пандемия в Греции демонстрирует признаки ослабления, так что меры, похоже, работают", - сказал частному телеканалу Skai министр по вопросам развития Адонис Георгиадис.

Напомним, Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство греческих медицинских работников о применении временных мер против их обязательной вакцинации от COVID-19.

В Греции регулярно происходят протесты противников вакцинации от коронавируса.