Северная Македония согласилась убрать упоминания о "болгарских фашистах" для вступления в ЕС

Северная Македония согласилась исключить из надписей на памятниках и учебников упоминания о "болгарской фашистской оккупации", что является одним из компромиссов для разблокирования переговоров о вступлении страны в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Как сообщил премьер Зоран Заев, изменения произойдут согласно договору с Болгарией. Он отметил, что фашизм не должен иметь этнического измерения и надписи на мемориалах и тексты в учебниках будут изменены "в духе дружбы, сотрудничества и добрососедства".

"Нигде в Европе не упоминается название нации - упоминается фашистский оккупант", - отметил Зоран Заев.

Он рассказал также о других направлениях, где возможны сдвиги для разблокирования переговоров. В частности, Северная Македония готова предложить Болгарии стать второй страной, которая будет охранять македонское небо, кроме Греции, которая является первым партнером в этой сфере. Также нужно будет согласовать краткое название Северной Македонии, отсутствие территориальных претензий, отказ от настаивания на регистрации македонского меньшинства в Болгарии и предотвращение языка вражды.

Как известно, споры Болгарии и Северной Македонии по поводу национальной идентичности и языка являются одним из главных препятствий для евроинтеграции Северной Македонии. В ноябре 2020 года Болгария из-за этого заблокировала начало переговоров о ее вступлении в ЕС.

Читайте также Болгария ожидает усиление давления со стороны ЕС из-за Северной Македонии

София считает язык своего соседа диалектом болгарского языка, хотя и признает, что речь соседней страны была изменена под сербским влиянием в Югославии после 1947 года. Также среди требований - чтобы Скопье не предъявлял претензий о признании македонского меньшинства в Болгарии.

Читайте также: Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев