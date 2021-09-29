Французькі "зелені" обрали євродепутата кандидатом у президенти

Французька партія "Зелених" обрала депутата Європарламенту Яннік Жадо своїм кандидатом в президенти на виборах 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Жадо, який проводив кампанію за збалансований підхід до реалізації зеленої політики в уряді, отримав 51,03% голосів. Він випередив економістку Сандрін Руссо, яка виступала як "екофеміністка", закликаючи до більш радикальних змін.

Чотириденний процес відбору був оголошений як вибір між двома баченнями переходу до "зеленого". Але близькі результати голосування, в якому взяли участь 104 000 осіб, показують, що прихильники партії як і раніше глибоко розходяться в думках про те, який підхід вибрати.

У своїй вітальній промові Жадо пообіцяв покласти край використанню пестицидів і промисловому тваринництву, а також пообіцяв інвестувати в освіту і громадські послуги і перемістити більше підприємств до Франції.

Опитування показують, що його шанси потрапити в Єлисейський палац поки невеликі. У першому турі голосування він може набрати близько 6 відсотків голосів і, отже, не потрапить до другого туру.

Фаворитами виборів вважаються чинний президент Еммануель Макрон і лідерка ультраправої партії "Національні збори" Марін Ле Пен, яка вже оголосила про участь у виборах.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині "Зелені" посіли третє місце та, ймовірно, увійдуть до урядової коаліції.

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