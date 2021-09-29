Французские "зеленые" выбрали евродепутата кандидатом в президенты

Французская партия "Зеленых" избрала депутата Европарламента Янника Жадо своим кандидатом в президенты на выборах 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Жадо, который проводил кампанию за сбалансированный подход к реализации зеленой политики в правительстве, получил 51,03% голосов. Он опередил экономистку Сандрин Руссо, которая выступала как "экофеминистка", призывая к более радикальным изменениям.

Четырехдневный процесс отбора был объявлен как выбор между двумя видениями перехода к "зеленому". Но близкие результаты голосования, в котором приняли участие 104 000 человек, показывают, что сторонники партии по-прежнему глубоко расходятся во мнениях о том, какой подход выбрать.

В своей приветственной речи Жадо пообещал положить конец использованию пестицидов и промышленному животноводству, а также пообещал инвестировать в образование и общественные услуги и переместить больше предприятий во Францию.

Опросы показывают, что его шансы попасть в Елисейский дворец пока невелики. В первом туре голосования он может набрать около 6 процентов голосов и, следовательно, не попадет во второй тур.

Фаворитами выборов считаются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая уже объявила об участии в выборах.

Напомним, на парламентских выборах в Германии "Зеленые" заняли третье место и, вероятно, войдут в правительственную коалицию.

Читайте также: Немецкие неожиданности: чем завершились главные выборы года