Президентка Грузії попередила про ризик дестабілізації через заяви про повернення Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що інформація про повернення в країну експрезидента Михеїла Саакашвілі збурює суспільство перед місцевими виборами.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия", про це йдеться у її заяві, оприлюдненій у п’ятницю.

"Відбувається тиражування безладу, і це тоді, коли країні найбільше потрібен спокій - щоб вибори були відкритими, справедливими й чесними. Правда це чи брехня, але ця тема порушує спокійну передвиборчу атмосферу, розпалює і так напружене й втомлене суспільство, створює передумови для поляризації", - наголосила Саломе Зурабішвілі.

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Вона додала, що ті, хто тиражує тему про повернення Саакашвілі, "робить ставку на дестабілізацію". Президентка розкритикувала також реакцію правлячої "Грузинської мрії" - через те, що вона не заспокоює суспільство.

"Коментарі повинні лунати не від партії, а державних відомств, які повинні через факти донести до суспільства правду", - заявила вона.

Зурабішвілі висловила сподівання, що громадяни не підуть деструктивним шляхом. "Час громадянського протистояння минув, і ніхто не повинен гратися з вогнем, якщо переймається долею країни і її майбутнім. Я вірю, що цей час не повернеться, тому що наші люди думають тверезіше, аніж політики. Я стою з ними не на вулицях і площах, а на боці конституційного ладу і мирного майбутнього. Закликаю всіх до відповідальності", - заявила Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії, де йому загрожує арешт, та оприлюднив квиток на літак на цю дату.

Втім, 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Зйомка ведеться в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо. Представники "Єдиного національного руху" заявили, що він справді у Грузії, та пообіцяли, що Саакашвілі з’явиться на публіці 2 жовтня, щойно закриються виборчі дільниці.

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава назвав інформацію про повернення Михеїла Саакашвілі "несерйозною" та закликав ЗМІ не поширювати її. Заступник глави МВС Грузії Александр Дарахвелідзе заявив, що Саакашвілі не виїздив з України.

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.

Навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.

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