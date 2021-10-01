Президент Грузии предупредила о риске дестабилизации из-за заявлений о возвращении Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что информация о возвращении в страну экс-президента Михеила Саакашвили будоражит общество перед местными выборами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом говорится в ее заявлении, обнародованном в пятницу.

"Происходит тиражирование беспорядка, и это тогда, когда стране больше всего нужен покой - чтобы выборы были открытыми, справедливыми и честными. Правда это или ложь, но эта тема нарушает спокойную предвыборную атмосферу, разжигает и так напряженное и усталое общество, создает предпосылки для поляризации", - отметила Саломе Зурабишвили.

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Она добавила, что те, кто тиражирует тему о возвращении Саакашвили, "делает ставку на дестабилизацию". Президент раскритиковала также реакцию правящей партии "Грузинская мечта" - за то, что она не успокаивает общество.

"Комментарии должны звучать не от партии, а от государственных ведомств, которые должны через факты донести до общества правду", - заявила она.

Зурабишвили выразила надежду, что граждане не пойдут деструктивным путем. "Время гражданского противостояния прошло, и никто не должен играть с огнем, если обеспокоен судьбой страны и ее будущим. Я верю, что это время не вернется, потому что наши люди думают более трезво, чем политики. Я стою с ними не на улицах и площадях, а на стороне конституционного строя и мирного будущего. Призываю всех к ответственности", - заявила Зурабишвили.

Напомним, Михеил Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию, где ему грозит арест, и опубликовал билет на самолет на эту дату.

Однако 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже приехал в Грузию. Съемка ведется в темное время суток, и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

Депутат Ника Оболадзе от ЕНД заявил, что бывший президент действительно прибыл в Грузию.

Спикер парламента Грузии Каха Кучава назвал информацию о возвращении Михеила Саакашвили "несерьезной" и призвал СМИ воздержаться от "распространения ложной информации".

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.

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