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Зеленский обратился к премьеру Грузии из-за Саакашвили

Пятница, 12 ноября 2021, 09:47

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьером Грузии Иракли Гарибашвили отметил необходимость обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении по итогам разговора, обнародованном пресс-службой президента Украины.

"Глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил недопустимость применения к Саакашвили непропорциональных мер принуждения.

Он также попросил о предоставлении доступа к Михеилу Саакашвили его матери и близким. Кроме того, президент попросил рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей.

"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – отметил Владимир Зеленский.

Накануне Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу, и заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Напомним, Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку.

8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

Украина призвала безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

На следующий день прозвучал целый ряд заявлений западных дипломатов с аналогичными требованиями в адрес Тбилиси.

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Саакашвили Зеленский
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