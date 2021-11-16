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Денисову не пустили к заключенному Саакашвили

Вторник, 16 ноября 2021, 09:39

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которая отправилась в Грузию, заявила, что ее отказались впустить к заключенному экс-президенту Михеилу Саакашвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила 16 ноября в своем Facebook.

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия). О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме, которое сейчас готовится", - написала Денисова.

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Она добавила, что попытается встретиться с руководством и главным врачом тюрьмы, чтобы поговорить по условиям содержания и лечения Саакашвили.

11 ноября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку. Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Украина призвала безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

На прошлой неделе Украина дважды вызвала посла Грузии из-за Саакашвили.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в разговоре с премьером Грузии поднял вопрос обеспечения прав Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере.

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Саакашвили Грузия
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