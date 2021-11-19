Земан выступил против кандидата на пост главы МИД в правительстве Фиалы

Президент Чехии Милош Земан намерен назначить новое правительство Петра Фиалы в пятницу, 26 ноября, однако выступает против кандидатуры от Пиратской партии Яна Липавского на пост главы МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на материалы чешских СМИ, в частности, издание Novinky.

Кандидат в премьеры Петр Фиала на первой личной встрече с Земаном после октябрьских выборов представил президенту состав предложенного правительства. Но, по его словам, у президента возникли возражения в отношении одного кандидата.

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"Президент высказал мне возражение по одному имени, но мы договорились, что я не буду сообщать его сейчас, потому что все кандидаты еще ведут переговоры с президентом", - сказал Фиала.

Согласно источникам чешских СМИ, проблемным кандидатом на пост министра является кандидат на должность главы внешнеполитического ведомства Ян Липавский от Пиратской партии. Он давно резко критикует как Россию, так и Китай и призывает к уверенной внешней политике в отношении этих государств. Липавский был соавтором закона, запрещающего российским и китайским фирмам участвовать в достройке чешской АЭС Дукованы.

Как сообщала ЕвроПравда, Липавский также выступает против кандидатуры "дипломата Земана" на пост посла в Украине.

При этом Фиала сказал, что не хочет рассуждать о замене кандидатуры на пост главы МИД, поскольку "список хорош".

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Глава "Пиратов" Иван Бартош не намерен менять кандидатуру Липавского. Сам Липавский, имеющий поддержку Фиалы, тоже не хочет сниматься.

Земан сообщил Nova TV, что предложит, чтобы должность министра занял сам Фиала или другой член правительства.

Если ни президент Земан, ни Фиала не отступят, спор может закончиться в Конституционном суде.

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