"Ми захистимо Польщу і ЄС": прем’єр прокоментував кризу на кордоні з Білоруссю

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна готова захищати власні кордони та кордони Євросоюзу в умовах посилення гібридної атаки мігрантами з боку режиму Лукашенка.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

"Уряд Польщі налаштований рішуче і ми захищатимемо безпеку нашої країни та всього ЄС, поважаючи свої міжнародні зобов’язання і зважаючи передусім на інтереси держави, безпеку польських військових, прикордонників та громадян", - написав Моравецький.

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У Варшаві триває засідання групи з кризового управління за участю прем’єр-міністра, віцепрем’єра Ярослава Качинського, керівників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та відповідних служб.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

Згодом польська сторона повідомила про першу спробу великої групи нелегальних мігрантів, яка підійшла до кордону в понеділок, незаконно пройти на територію країни, МВС Польщі опублікувало відео сутички.











