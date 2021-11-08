"Мы защитим Польшу и ЕС": премьер прокомментировал кризис на границе с Беларусью
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова защищать свои границы и границы Евросоюза в условиях усиления гибридной атаки мигрантами со стороны режима Лукашенко.
Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook, пишет "Европейская правда".
"Правительство Польши настроено решительно и мы будем защищать безопасность нашей страны и всего ЕС, уважая свои международные обязательства и учитывая прежде всего интересы государства, безопасность польских военных, пограничников и граждан", - написал Моравецкий.
В Варшаве проходит заседание группы по кризисному управлению с участием премьер-министра, вице-премьера Ярослава Качиньского, руководителей Министерства внутренних дел, Министерства обороны и соответствующих служб.
Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.
В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами. По меньшей мере одна попытка прорыва уже была предотвращена.
Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.
В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы "исключить насильственное вытеснение польской стороной".