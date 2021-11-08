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Укр / Рус

"Мы защитим Польшу и ЕС": премьер прокомментировал кризис на границе с Беларусью

Понедельник, 8 ноября 2021, 15:28

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова защищать свои границы и границы Евросоюза в условиях усиления гибридной атаки мигрантами со стороны режима Лукашенко.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Правительство Польши настроено решительно и мы будем защищать безопасность нашей страны и всего ЕС, уважая свои международные обязательства и учитывая прежде всего интересы государства, безопасность польских военных, пограничников и граждан", - написал Моравецкий.

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В Варшаве проходит заседание группы по кризисному управлению с участием премьер-министра, вице-премьера Ярослава Качиньского, руководителей Министерства внутренних дел, Министерства обороны и соответствующих служб.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами. По меньшей мере одна попытка прорыва уже была предотвращена.

Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы "исключить насильственное вытеснение польской стороной".

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