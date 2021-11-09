Земан поручил сформировать новое правительство Чехии Петру Фиале

Во вторник, 9 ноября, продолжающий пребывать в больнице президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии и лидеру блока Spolu Петру Фиале провести переговоры о формировании нового правительства.

Об этом сообщила пресс-служба офиса чешского президента, сообщает "Европейская правда".

"По результатам выборов в Палату депутатов уполномочиваю вас провести переговоры с представителями политических партий, представленных в Палате депутатов, с целью формирования нового правительства", - приводит пресс-служба обращения Земана к Петру Фиале.

Фиала заявил, что принял мандат и в ближайшие дни продолжит переговоры с партнерами по коалиции по окончательному составу правительства.

В первой половине октября в Чехии состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия действующего премьера Андрея Бабиша ANO потерпела поражение. Центристские и правоцентристские партии-победители выборов договорились о распределении министерских должностей между ними.

8 ноября лидеры двух оппозиционных блоков Spolu и PirSTAN, ставшие победителями парламентских выборов, подписали соглашение о формировании коалиции. Партии согласовали документ на прошлой неделе. Договорились, что кандидатом в премьеры будет Петр Фиала.

Посол Чехии в Украине Радек Матула убежден, что новое правительство Чехии будет готово подписать меморандум по поводу европейских стремлений Украины.

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