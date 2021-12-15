У Данії знищили понад 100 норок, яких ферма тримала всупереч забороні 

У Данії, де тимчасово заборонили розведення норок на фермах, на одній з ферм виявили 126 тварин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Тварин виявили під час неанонсованих перевірок санітарного відомства на сімох фермах у Західній Ютландії. На одній з них, попри заборону, тримали 126 норок.

Норок знищили, про власника повідомили у поліцію.

З 29 грудня 2020 року Данія заборонила розводити норок - після масових випадків зараження тварин коронавірусом. Заборона діятиме до 2023 року. На цей період дозволено тримати не більше п’яти норок.

Нагадаємо, рік тому уряд наказав знищити понад 15 мільйонів норок, щоб запобігти неконтрольованому поширенню мутованого варіанта коронавірусу, майже знищивши галузь.

Це рішення призвело до політичного скандалу, тому що, як з’ясувалося, для знищення здорових норок на той час не було правових підстав. На додачу, обурення викликало захоронення знищених тварин у масовому похованні, в якому вбачали ризики для довкілля та здоров’я людей.

Розвиток подій, зрештою, призвів до відставки міністра сільського господарства, тоді як парламент доручив з'ясувати, чи знали міністри, включаючи прем’єрку, про відсутність законодавчої бази для ухвалення рішення. Комісія у складі судді, юристів та юридичних фахівців має завершити розслідування у квітні.

Днями прем’єрка Метте Фредеріксен висловилась на захист свого рішення, сказавши, що досі вважає його правильним.