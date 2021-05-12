У Данії готуються до ексгумації мільйонів норок, знищених через коронавірус

У Данії готуються розпочати ексгумацію мільйонів норок, знищених через коронавірус, щоб перевезти їх на спалювальні заводи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

У масових захороненнях знаходиться близько 13 000 тонн мертвих тварин. Роботи з ексгумації мають початися 13 травня. Трупи норок вантажитимуть у спеціальні захищені від протікання вантажівки і розподілять між 13 сміттєспалювальними заводами по всій території країни.

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"Замість того, щоб спалювати їх поруч з могилами у великих вогнищах, це відбудеться у контрольованих умовах і з виробництвом енергії", - розповів представник санветслужби Каспер Клінто.

Як пояснили на одному із заводів, що прийме до себе на спалювання частину норок, їх змішуватимуть з іншим сміттям, призначеним на спалювання, і так сподіваються забезпечити нормальне горіння. Мешканці прилеглих до заводів територій не повинні відчути специфічного запаху, тому що боротьба зі смородом передбачена технологічними процесами заводів, що постійно працюють з відходами.

Водночас, два муніципалітети, на території яких знаходяться масові захоронення норок, просять владу забезпечити тимчасове проживання в готелі чи іншому типі житла для мешканців прилеглих населених пунктів, тому що через ці роботи вони можуть потерпати від смороду. Це питання досі не вирішене.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила про рішення знищити понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність вакцин.

Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.

Згодом вирішили, що частина норок, близько 4 млн, будуть ексгумовані і спалені для запобігання забруднення довкілля. Два поховання викликають великі суперечки, бо одне знаходиться поруч з озером для купання, а інше - недалеко від джерела питної води. Жителі скаржилися на потенційний ризик зараження.



