Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Дании уничтожили более 100 норок, которых ферма держала вопреки запрету

Среда, 15 декабря 2021, 14:24

В Дании, где временно запретили разведение норок на фермах, на одной из ферм было обнаружено 126 животных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Животных обнаружили во время неанонсированных проверок санитарного ведомства на семерых фермах в Западной Ютландии. На одной из них, несмотря на запрет, содержали 126 норок.

Норок уничтожили, о владельце сообщили в полицию.

С 29 декабря 2020 года Дания запретила разводить норок – после массовых случаев заражения животных коронавирусом. Запрет будет действовать до 2023 года. В этот период разрешено держать не более пяти норок.

Напомним, год назад правительство приказало уничтожить более 15 миллионов норок, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение мутированного варианта коронавируса, почти уничтожив отрасль.

Это решение привело к политическому скандалу, потому что, как выяснилось, для уничтожения здоровых норок в то время не было правовых оснований. Вдобавок, возмущение вызвало захоронение уничтоженных животных в массовом захоронении, в котором видели риски для окружающей среды и здоровья людей.

Развитие событий, в конечном счете, привело к отставке министра сельского хозяйства, тогда как парламент поручил выяснить, знали ли министры, включая премьера, об отсутствии законодательной базы для принятия решения. Комиссия в составе судьи, юристов и юридических специалистов должна завершить расследование в апреле.

На днях премьер Метте Фредериксен высказалась в защиту своего решения, сказав, что до сих пор считает его правильным.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Мировой торговле оказали услугу: чем важна для Украины новая инициатива ВТО

Впервые за 24 года ВТО сделала важный шаг к упорядочению международной торговли услугами. И это очень важно для Украины (укр.)
15 декабря 2021 — Анжела Махинова, Виктория Мыкуляк, Sayenko Kharenko

Не только НАТО: как Украине усилить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности

На какую помощь ЕС может рассчитывать Украина? И может ли в этом быть полезен формат "Восточного партнерства"? (укр.)
15 декабря 2021 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Безопасность важнее торговли: как изменились внешнеполитические приоритеты украинцев

Украинцы не видят альтернатив европейскому курсу. Однако за 2021 год выросла поддержка членства в НАТО, в то время как в ЕС – незначительно просела (укр.)
14 декабря 2021 — Центр "Нова Європа"