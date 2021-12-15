В Дании уничтожили более 100 норок, которых ферма держала вопреки запрету

В Дании, где временно запретили разведение норок на фермах, на одной из ферм было обнаружено 126 животных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Животных обнаружили во время неанонсированных проверок санитарного ведомства на семерых фермах в Западной Ютландии. На одной из них, несмотря на запрет, содержали 126 норок.

Норок уничтожили, о владельце сообщили в полицию.

С 29 декабря 2020 года Дания запретила разводить норок – после массовых случаев заражения животных коронавирусом. Запрет будет действовать до 2023 года. В этот период разрешено держать не более пяти норок.

Напомним, год назад правительство приказало уничтожить более 15 миллионов норок, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение мутированного варианта коронавируса, почти уничтожив отрасль.

Это решение привело к политическому скандалу, потому что, как выяснилось, для уничтожения здоровых норок в то время не было правовых оснований. Вдобавок, возмущение вызвало захоронение уничтоженных животных в массовом захоронении, в котором видели риски для окружающей среды и здоровья людей.

Развитие событий, в конечном счете, привело к отставке министра сельского хозяйства, тогда как парламент поручил выяснить, знали ли министры, включая премьера, об отсутствии законодательной базы для принятия решения. Комиссия в составе судьи, юристов и юридических специалистов должна завершить расследование в апреле.

На днях премьер Метте Фредериксен высказалась в защиту своего решения, сказав, что до сих пор считает его правильным.

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