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Президент Болгарії, який називав Крим "російським", склав присягу на другий термін

Середа, 19 січня 2022, 14:13

Президент Болгарії Румен Радев у середу склав присягу на другий термін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Радева було приведено до присяги на церемонії в парламенті разом з віцепрезиденткою Іліаною Йотовою.

У своєму зверненні до парламенту він сказав, що "демократія та верховенство права - це основи, які нам необхідно відновити", і пообіцяв працювати над подоланням демографічної кризи, подоланням бідності та нерівності, підвищенням рівня та якості життя. 

Болгарія, балканська країна з населенням 6,5 мільйона людей, яка приєдналася до Європейського Союзу в 2007 році, залишається найбіднішим членом блоку з 27 країн.

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Радев, відомий своїми проросійськими позиціями, переобраний на другий термін у листопаді 2021 року. Під час дебатів кандидатів у президенти напередодні виборів він заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цим МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання президента стали ударом по українсько-болгарських відносинах

Пізніше пресслужба Радева роз'яснила його позицію щодо окупованого Криму у рамках передвиборчої кампанії.

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Болгарія Крим

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