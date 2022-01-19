Президент Болгарии, называвший Крым "российским", принял присягу на второй срок

Президент Болгарии Румен Радев в среду принял присягу на второй срок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Радев был приведен к присяге на церемонии в парламенте вместе с вице-президентом Илианой Йотовой.

В своем обращении к парламенту он сказал, что "демократия и верховенство права – это основы, которые нам необходимо восстановить", и пообещал работать над преодолением демографического кризиса, преодолением бедности и неравенства, повышением уровня и качества жизни.

Болгария, балканская страна с населением 6,5 миллиона человек, присоединившаяся к Европейскому Союзу в 2007 году, остается беднейшим членом блока из 27 стран.

Радев, известный своими пророссийскими позициями, переизбран на второй срок в ноябре 2021 года. Во время прений кандидатов в президенты накануне выборов он заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.

В этой связи МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.

Позже пресс-служба Радева разъяснила его позицию по поводу оккупированного Крыма в рамках предвыборной кампании.

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