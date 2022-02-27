Более 43 тысяч украинцев выехали в Румынию после российского вторжения

Более 43 000 украинцев бежали в Румынию за три дня после того, как Россия вторглась в Украину с суши, моря и воздуха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на данные пограничной службы Румынии.

Согласно данным, украинцы въехали в Румынию через четыре контрольно-пропускных пункта на сухопутной границе с Украиной, а также через контрольно-пропускные пункты с Молдовой.

Тысячи из них уже покинули страну по пути в Болгарию и Венгрию.

Ранее сообщалось, что Румыния закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Напомним, 26 февраля польские власти заявили, что около 100 тысяч человек перешли в Польшу из Украины после того, как Россия начала войну.

В ООН ожидают, что в результате войны Украину покинут до 5 млн жителей.

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