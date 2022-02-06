Нові війська РФ на кордоні, боєприпаси від США, Ердоган захворів після Києва: новини вихідних

Росія зібрала на кордоні з Україною 70% необхідних для вторгнення військ - Reuters; В Україну прибув черговий літак з військовою допомогою від США; Канада відправила до України літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами; Ердоган після візиту в Україну заразився коронавірусом; з 10 лютого Укрзалізниця знімає всі обмеження на залізничний транзит до Польщі; проросійський уряд Чорногорії відправлено у відставку; 270 мігрантів погодилися залишити Литву, вони отримають по 1000 євро; у Молдові арештували 5 ексдепутатів за підкуп у парламенті.

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Західні ЗМІ: плани Путіна, "ядерні" навчання

Німецький таблоїд Bild, що раніше публікував карту окупації України, посилаючись на інформацію неназваних розвідників 4 лютого опублікував матеріал, в якому окреслені плани президента РФ Владіміра Путіна стосовно України.

Видання зазначає, що Росія ще не наважилася на повномасштабний наступ, проте спецслужби вже мають інформацію про плани Кремля щодо України під час та після Великої війни.

Розвідникам вдалося дізнатися, що у російських військових колах обговорюється план встановлення в Україні жорстокого маріонеткового режиму, підконтрольного Кремлю.

Зокрема, 1 етап - захоплення міст; 2 етап – скликання маріонеткової "Народної Ради" замість Верховної Ради; 3 етап – знищення руху опору та табори для незгодних українців.

Видання констатує, що у планах РФ є "табори для утримання проукраїнських активістів" та складаються списки тих, хто буде кинутий у ці табори.

А американське агентство Bloomberg з нез’ясованих причин повідомило про початок вторгнення Росії в Україну, а згодом видалило помилковий заголовок.

На заголовок агентства "Росія вторгається в Україну" звернула увагу користувачка Twitter Ольга Лаутман, у її профілі зазначається, що вона займається аналітикою з фокусом на РФ та Східну Європу.

За словами Лаутман, заголовок залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин. Посилання вело на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.

Тим часом, агентство Reuters повідомляє, що Росія має в своєму розпорядженні приблизно 70% бойової могутності, яка, на її думку, буде потрібна для повномасштабного вторгнення в Україну, і відправляє додаткові батальйонні тактичні групи до кордону.

Дв американських чиновники повідомили Reuters, що за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному районі збільшилася з 60 до 83 станом на п'ятницю, і ще 14 перебувають у дорозі.

Щодо термінів вторгнення, то, за словами офіційних осіб, пік замерзання землі, як очікується, досягне 15 лютого, що дозволить російським військовим частинам механізований транзит бездоріжжям. Такі умови продовжаться до кінця березня.

За даними видання Financial Times, представники американської армії та розвідки вважають, що Росія планує провести цього місяця масштабні навчання з використанням ядерної зброї як попередження для НАТО не втручатися, якщо президент Владімір Путін вирішить вторгнутися в Україну.

Росія зазвичай проводить щорічні ядерні навчання, що включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет із землі, моря та повітря, восени. Але США вважають, що Путін вирішив провести їх у середині лютого як демонстрацію сили на випадок, якщо він накаже своїм військам продовжити вторгнення в Україну.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

Про нову партію допомоги для України

В Україну прибув черговий, вже восьмий літак з 86 тоннами боєприпасів від Сполучених Штатів Америки.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, з 22 січня партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

Канада відправила до України літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами.

Обладнання включає засоби індивідуального захисту та засоби перевезення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження.

Обладнання супроводжують службовці Збройних сил Канади, щоб допомогти в його інтеграції та забезпечити належну підготовку українських сил безпеки щодо його функціонування та обслуговування.

Тим часом, майбутній глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген знову закликав надати Україні зброю.

Гойсген зазначив, що Берлін демонструє політичне лідерство в кризі – наприклад, відновлює Нормандський формат. Але Німеччині слід розглянути питання про експорт зброї, щоб Україна могла захистити себе.

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться в середині лютого.

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у ній.

Наразі точно відомо, що у конференції візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

Російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду до Мюнхена, хоча, не виключено, що він виступить в режимі відеоконференції.

Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість спільних постачань оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши постачання лише з боку Німеччини.

При цьому він не виключив посилення санкцій проти РФ у разі нових військових дій проти України.

Також Мерц, партія якого перебуває в опозиції, розкритикував канцлера Олафа Шольца щодо його позиції по Україні.

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