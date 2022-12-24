ЗМІ: Марокко намагалось підкупити євродепутатів для впливу на розслідування щодо шпигунського ПО

Прокуратура Бельгії вважає, що Марокко намагалось підкупити депутатів Європейського парламенту, аби втрутитись у хід його розслідування щодо використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила італійська газета La Repubblica з посиланням на документи й джерела в італійських спецслужбах.

У березні 2022 року Європейський парламент 635 голосами "за", 36 "проти" і 20 "утрималися" ухвалив рішення про створення комісії з розслідування використання Pegasus та іншого шпигунського програмного забезпечення для стеження.

Це було зроблено після публікації низки журналістських розслідувань, які виявили, що деякі іноземні держави використовували це програмне забезпечення для шпигунства в Європі. Спецслужби Марокко, серед іншого, звинувачувались у стеженні за телефоном президента Франції Емманюеля Макрона.

Бельгійська прокуратура вважає, що Рабат намагався вплинути на хід розслідування Європарламенту. У результаті вони почали наполягати на включенні до комісії з розслідування євродепутатів Андреа Коццоліно та Марі Арени й тоді ще віцепрезидентки Єви Кайлі, яка нині фігурує в корупційному скандалі через підкуп з боку Катару.

У документах стверджується, що троє згаданих членів Європарламенту співпрацюють із Генеральним директоратом досліджень і документації Марокко (спецслужбою країни), а її керівник Ясін Мансурі принаймні один раз особисто зустрічався з Коццоліно.

Депутати Європарламенту, якщо вірити прокуратурі Бельгії, отримували розпорядження уникати відверто промарокканської позиції та спілкуватися між собою за допомогою закодованих послань.

Офіційний Рабат поки не прокоментував твердження.

Нагадаємо, скандал із застосуванням шпигунського ПО в Євросоюзі спалахнув у 2021 році. Серед його жертв виявилися, серед іншого, лідери політичної опозиції в Польщі, Іспанії, Угорщині та Греції та десятки активістів і журналістів.

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