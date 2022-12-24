Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЗМІ: Марокко намагалось підкупити євродепутатів для впливу на розслідування щодо шпигунського ПО

Субота, 24 грудня 2022, 12:16

Прокуратура Бельгії вважає, що Марокко намагалось підкупити депутатів Європейського парламенту, аби втрутитись у хід його розслідування щодо використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила італійська газета La Repubblica з посиланням на документи й джерела в італійських спецслужбах.

У Європарламенті розкритикували держави ЄС через скандал із прослуховуванням

У березні 2022 року Європейський парламент 635 голосами "за", 36 "проти" і 20 "утрималися" ухвалив рішення про створення комісії з розслідування використання Pegasus та іншого шпигунського програмного забезпечення для стеження.

Це було зроблено після публікації низки журналістських розслідувань, які виявили, що деякі іноземні держави використовували це програмне забезпечення для шпигунства в Європі. Спецслужби Марокко, серед іншого, звинувачувались у стеженні за телефоном президента Франції Емманюеля Макрона.

Бельгійська прокуратура вважає, що Рабат намагався вплинути на хід розслідування Європарламенту. У результаті вони почали наполягати на включенні до комісії з розслідування євродепутатів Андреа Коццоліно та Марі Арени й тоді ще віцепрезидентки Єви Кайлі, яка нині фігурує в корупційному скандалі через підкуп з боку Катару.

Міністр юстиції Бельгії поскаржився на "зливи" у ЗМІ під час розслідування "Катаргейту"

У документах стверджується, що троє згаданих членів Європарламенту співпрацюють із Генеральним директоратом досліджень і документації Марокко (спецслужбою країни), а її керівник Ясін Мансурі принаймні один раз особисто зустрічався з Коццоліно.

Депутати Європарламенту, якщо вірити прокуратурі Бельгії, отримували розпорядження уникати відверто промарокканської позиції та спілкуватися між собою за допомогою закодованих послань.

Офіційний Рабат поки не прокоментував твердження.

Нагадаємо, скандал із застосуванням шпигунського ПО в Євросоюзі спалахнув у 2021 році. Серед його жертв виявилися, серед іншого, лідери політичної опозиції в Польщі, Іспанії, Угорщині та Греції та десятки активістів і журналістів.

Більше читайте тут: Орбан почує всіх: чим особливий шпигунський скандал Pegasus і до чого тут Угорщина.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Бельгія Європарламент

Статті

Вісім задач для послів України: промова Зеленського про "дипломатію війни"

"Де б ви не працювали за кордоном, ви все одно маєте жити Україною. Україна – у стані війни. І ви маєте бути у стані війни".
23 грудня 2022 — Володимир Зеленський, президент України

Танки та переговори з Путіним на умовах України: про що домовлявся Зеленський у США

Ця поїздка мала підкреслити роль США у допомозі Україні та посилити Байдена та інших проукраїнських політиків. Зеленський був здатен це зробити...
22 грудня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

"2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США

"Україна жива та завдає ударів. Ми вже перемогли Росію в битві за думки світу. У нас немає страху. І ні в кого у світі не повинно його бути".
22 грудня 2022 — Володимир Зеленський, Президент України