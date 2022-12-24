СМИ: Марокко пыталось подкупить евродепутатов для влияния на расследование по шпионскому ПО

Прокуратура Бельгии считает, что Марокко пыталось подкупить депутатов Европейского парламента, чтобы вмешаться в ход его расследования по использованию шпионского программного обеспечения Pegasus.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на документы и источники в итальянских спецслужбах.

В марте 2022 года Европейский парламент 635 голосами "за", 36 "против" и 20 "воздержались" принял решение о создании комиссии по расследованию использования Pegasus и другого шпионского программного обеспечения для слежки.

Это было сделано после публикации ряда журналистских расследований, которые обнаружили, что некоторые иностранные государства использовали это программное обеспечение для шпионажа в Европе. Спецслужбы Марокко, среди прочего, обвинялись в слежке за телефоном президента Франции Эмманюэля Макрона.

Бельгийская прокуратура считает, что Рабат пытался повлиять на ход расследования Европарламента. В результате они начали настаивать на включении в комиссию по расследованию евродепутатов Андреа Коццолино и Мари Арены и тогда еще вице-президента Евы Кайли, которая сейчас фигурирует в коррупционном скандале из-за подкупа со стороны Катара.

В документах утверждается, что трое упомянутых членов Европарламента сотрудничают с Генеральным директоратом исследований и документации Марокко (спецслужбой страны), а ее руководитель Ясин Мансури по крайней мере один раз лично встречался с Коццолино.

Депутаты Европарламента, если верить прокуратуре Бельгии, получали распоряжение избегать откровенно промарокканской позиции и общаться между собой с помощью закодированных посланий.

Официальный Рабат пока не прокомментировал утверждение.

Напомним, скандал с применением шпионского ПО в Евросоюзе вспыхнул в 2021 году. Среди его жертв оказались, среди прочего, лидеры политической оппозиции в Польше, Испании, Венгрии и Греции и десятки активистов и журналистов.

Больше читайте здесь: Орбан услышит всех: чем отличился шпионский скандал Pegasus и при чем здесь Венгрия.