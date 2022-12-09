Путін лякає превентивним ударом, Сербія погрожує вторгненням, ЗРК Skynex для України: новини дня

Серед головних тем дня – допомога Україні, нова хвиля санкцій Заходу, "безпрецедентне" партнерство РФ і Ірану, погрози Путіна і Сербії.

Білий дім у п'ятницю оголосив про виділення Україні чергової партії військової допомоги в розмірі 275 мільйонів доларів.

Серед іншого, у новому пакеті буде обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам і засоби протиповітряної оборони.

Прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв президенту України зенітні гармати та ракети протиповітряної оборони малої дальності в найближчі тижні.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив отримання замовлення на два зенітно-ракетні комплекси Skynex. Комплекси, за даними Handelsblatt, передадуть Україні.

Парламент Болгарії схвалив постачання Україні зброї. Він, ймовірно буде включати стрілецьку зброю та боєприпаси.

Тим часом, у США кажуть про "безпрецедентну" військову допомогу Росії Ірану в обмін на зброю.

"Це партнерство становить загрозу не тільки для України, але й для сусідів Ірану в регіоні", – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Крім того, Путін вже почав згадувати "превентивний ядерний удар". Проте, принаймні поки що, це тільки слова.

Всі важливі і цікаві новини 9 грудня – у дайджесті "Європейської правди".

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Допомога Україні

Білий дім у п'ятницю оголосив про виділення Україні чергової партії військової допомоги в розмірі 275 мільйонів доларів.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що до нього входять ракети для пускових установок високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм боєприпаси, військові автомобілі Humvee і генератори.

Згодом у Пентагоні деталізували пакет допомоги. У ньому, серед іншого, буде обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам і засоби протиповітряної оборони.

Парламент Болгарії схвалив постачання Україні зброї.

Хоча перелік допомоги офіційно засекречений, міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов говорив, що йдеться про стрілецьку зброю та боєприпаси.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському зенітні гармати та ракети протиповітряної оборони малої дальності в найближчі тижні.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у п’ятницю підтвердив отримання замовлення на два зенітно-ракетні комплекси Skynex.

Хоча Rhinemetall не назвав країну-одержувача ЗРК, за даними урядових джерел видання Handelsblatt, йдеться про Україну. Постачання систем заплановане на початок 2024 року.

35-міліметрові ЗРК Skynex призначені для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, зокрема збивання безпілотників та крилатих ракет. На відміну від зенітних самохідних установок Gepard, які Україна вже отримала від Німеччини, Skynex є новою розробкою.

У рамках нової місії ЄС Литва має намір навчити батальйон українців. А ще Литва відправить мільйон експрес-тестів на коронавірус.

Норвегія виділяє 100 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури в Україні.

Естонія відправила Україні ще 11 автобусів з генераторами і енергообладнанням. Вони вирушили до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.

Нагадаємо, 25 листопада Естонія передала в Україну дев’ять автобусів, які призначені для використання у Житомирській області.

Крім того, офіційний Тбілісі все ж закупить генератори для України.

Загрозливе партнерство РФ і Ірану

Разом з тим, і агресор розвиває співробітництво щодо постачання зброї. У США кажуть про "безпрецедентну" військову допомогу Росії Ірану в обмін на зброю.

Як повідомляє NBC News, Росія може надати Ірану передову військову техніку і компоненти, зокрема вертольоти й системи протиповітряної оборони. Навесні 2022 року іранські пілоти вчилися в Росії керувати винищувачем Су-35, що, за словами американських чиновників, вказує на те, що Іран "може почати отримувати літаки протягом наступного (2023) року".

В адміністрації Байдена також вважають, що Росія прагне співпрацювати з Іраном у розробці озброєнь, зокрема в контексті можливого створення спільної лінії виробництва безпілотників на російській території.

"Це партнерство становить загрозу не тільки для України, але й для сусідів Ірану в регіоні. Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході і в усьому світі", – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

А ще сьогодні президент Росії Владімір Путін заявив, що допускає включення концепції превентивного ядерного удару в російську воєнну доктрину.

Російський президент допустив можливість "подумати про те, щоб узяти на озброєння напрацювання наших американських партнерів і їхні ідеї забезпечення своєї безпеки".

"Якщо потенційний противник вважає, що можливе використання теорії превентивного удару, а ми – ні, то все-таки це нас змушує замислитися над тими загрозами, які нам створюють такого роду ідеями у сфері оборони інших країн", – додав він.

Санкції Заходу

Через купівлю іранських дронів Сполучені Штати наклали санкції на Повітряно-космічні сили РФ.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", – сказав координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

До цього переліку входять зокрема Повітряно-космічні сили Росії як бенефіціар російсько-іранської угоди про передачу безпілотників, а також 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських дронах.

Крім того, за словами Кірбі, США оцінюють можливості для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій у цю країну.

А ще США з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та Дня прав людини в п’ятницю запровадили санкції проти низки російських посадовців і членів терористичного угруповання "ДНР".

Під санкції потрапили четверо причетних до процесу "фільтрації" українських громадян на окупованих Росією територіях – чиновники адміністрації президента Росії Олег Нестеров та Євгеній Кім, росіянка Марина Середа, яка співпрацювала з так званим "міністерством внутрішніх справ "ДНР", і бойовик "ДНР" Алексєй Муратов.

Також обмеження були накладені на громадян Росії Очур-Суге Монгуша та Людмилу Зайцеву, причетних до порушень прав людини щодо цивільного населення України.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти Центральної виборчої комісії РФ через причетність до організації "псевдореферендумів" на окупованих українських територіях. Санкції поширюються на главу ЦВК РФ Еллу Памфілову та решту 14 членів органу.

Канада в п'ятницю запровадила нові санкції проти Росії, Ірану та М'янми, посилаючись на порушення прав людини урядами держав.

Заходи включають санкції проти 33 нинішніх та колишніх високопоставлених російських чиновників і шести організацій, причетних до систематичних порушень прав людини проти російських громадян, які протестували проти вторгнення Росії в Україну.

РФ викликала посла Канади через русофобію і просування "нетрадиційних цінностей".

"9 грудня в МЗС Росії була викликана посол Канади в Москві Елісон Ле Клер для представлення у зв'язку з почастішанням безпідставних викликів у канадське зовнішньополітичне відомство посла Росії в Оттаві Олега Степанова", - йдеться у повідомленні МЗС Росії.

"В атмосфері русофобії, що нагнітається офіційною владою Канади, такі демарші, продиктовані суто внутрішньополітичною кон'юнктурою, чи то йдеться про просунуті Оттавою "нетрадиційні цінності", чи то про неправдиві історичні наративи, виходять за рамки нормальної дипломатичної практики", - заявили в МЗС РФ.

Росія, у свою чергу, заборонила в'їзд ще 200 громадянам Канади.

Також сьогодні стало відомо, що МВС Латвії додало в "чорний список" ексведучого "Дождя", який казав про допомогу армії РФ.

Велика Британія включила до свого санкційного списку молдовського проросійського політика Ілана Шора та колишнього "господаря" Молдови Влада Плахотнюка.

Погрози Сербії

Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур після того, як підрозділи косовської поліції увійшли в північні регіони Косова напередодні.

Відповідну заяву зробив керівник Управління у справах Косова і Метохії уряду Сербії Петар Петкович пізно ввечері 8 грудня на екстреній пресконференції в Белграді.

Петкович підкреслив, що косовська влада здійснила "незаконні та насильницькі дії, спрямовані на окупацію півночі Косова і Метохії".

"За нашими даними, понад 300-350 поліцейських, деякі патрулювали в бронежилетах, деякі члени ROSU (загін спеціального призначення поліції Косова) з довгими стволами, у повному військовому спорядженні і з бронетехнікою близько 20:30 вторглися на північ Косова..., потім заблокували всю Косовську Митровицю", – заявив він.

За словами Петковича, мета прем'єр-міністра Косова - "довгими стволами змусити провести незаконні вибори" в чотирьох муніципалітетах на півночі Косова.

Про те, чи почнеться нова війна в Європі – у новому, дуже цікавому, відео "Європейської правди".

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