Латвія за дорученням ООН почала відправляти з країни підсанкційні добрива РФ

За дорученням Всесвітньої продовольчої програми ООН з Ризького порту до Кенії відбув вантаж російських мінеральних добрив, що підпадає під санкції ЄС.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Латвії, пише "Європейська правда".

Це перше відвантаження приблизно із 200 тисяч тонн мінеральних добрив російського виробництва, які належать компаніям, що перебувають під санкціями Євросоюзу, і зберігаються на території Латвії.

Всесвітня продовольча програма ООН планує вивезти з Латвії ще кілька партій мінеральних добрив, на які наразі поширені санкції, щоб надати підтримку країнам, які найбільше потребують цієї продукції.

6 грудня 2022 року Кабмін Латвії ухвалив відповідне рішення у відповідь на звернення ООН щодо зменшення негативних наслідків війни Росії проти України та сприяння подоланню продовольчої кризи в Африці та Латинській Америці.

Уряд Латвії вирішив сприяти передачі, за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН, мінеральних добрив, які належать компаніям, які перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає неправильними розмови про послаблення санкцій, як того вимагає Росія для експорту своїх добрив і зерна.

Між тим, Латвія не підтримує послаблення обмежень на експорт добрив з Білорусі шляхом застосування винятку із санкцій Європейського союзу.











