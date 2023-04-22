Латвия по поручению ООН начала отправлять из страны подсанкционные удобрения РФ

По поручению Всемирной продовольственной программы ООН из Рижского порта в Кению отбыл груз российских минеральных удобрений, подпадающих под санкции ЕС.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Латвии, пишет "Европейская правда".

Это первая отгрузка примерно из 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат компаниям, находящимся под санкциями Евросоюза, и хранятся на территории Латвии.

Всемирная продовольственная программа ООН планирует вывезти из Латвии еще несколько партий минеральных удобрений, на которые сейчас распространены санкции, чтобы оказать поддержку странам, которые больше всего нуждаются в этой продукции.

6 декабря 2022 года Кабмин Латвии принял соответствующее решение в ответ на обращение ООН по уменьшению негативных последствий войны России против Украины и содействие преодолению продовольственного кризиса в Африке и Латинской Америке.

Правительство Латвии решило способствовать передаче, при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН, минеральных удобрений, принадлежащих компаниям, которые находятся под санкциями Европейского Союза.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает неправильными разговоры об ослаблении санкций, как того требует Россия для экспорта своих удобрений и зерна.

Между тем, Латвия не поддерживает ослабление ограничений на экспорт удобрений из Беларуси путем применения исключения из санкций Европейского союза.