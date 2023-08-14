Суд у Джорджії випадково "засвітив" четверте кримінальне обвинувачення проти Трампа

Суд округу Фултон американського штату Джорджія в понеділок випадково опублікував документ із переліком пунктів кримінального звинувачення щодо експрезидента США Дональда Трампа, пов’язаними з його спробами скасувати результати виборів 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Документ на дві сторінки, який опублікували на сайті суду, перелічував пункти обвинувачень щодо Трампа у справі про намагання вплинути на результати підрахунку голосів на президентських виборах 2020 року у Джорджії.

Серед звинувачень – підбурювання до порушення присяги держслужбовцем, змова з метою вчинення неправдивих заяв і документів, а також підробки документів, і порушення закону "про рекетирські та корумповані організації".

Через деякий час документ зник із сайту суду округу Фултон без пояснень. У суді не відповіли на запит Reuters, водночас в окружній прокуратурі лише зазначили, що повідомлення про звинувачення "є неточним".

Водночас, нагадує Reuters, окружна прокурорка Джорджії Фані Вілліс має подати звинувачення у справі протягом цього тижня.

У такому разі це буде вже четверте кримінальне звинувачення проти Трампа за менш як п’ять місяців і друге, пов’язане з його намаганнями скасувати програш на президентських виборах у США у 2020 році.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями. Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.