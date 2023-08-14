Суд в Джорджии случайно "засветил" четвертое уголовное обвинение против Трампа

Суд округа Фултон американского штата Джорджия в понедельник случайно опубликовал документ с перечнем пунктов уголовного обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа, связанными с его попытками отменить результаты выборов 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Документ на две страницы, который опубликовали на сайте суда, перечислял пункты обвинений в отношении Трампа по делу о попытке повлиять на результаты подсчета голосов на президентских выборах 2020 года в Джорджии.

Среди обвинений – подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью совершения ложных заявлений и документов, а также подделки документов, и нарушение закона "о рэкетирских и коррумпированных организациях".

Через некоторое время документ исчез с сайта суда округа Фултон без объяснений. В суде не ответили на запрос Reuters, в то же время в окружной прокуратуре лишь отметили, что сообщение об обвинении "является неточным".

В то же время, напоминает Reuters, окружной прокурор Джорджии Фани Уиллис должна подать обвинения по делу в течение этой недели.

В таком случае это будет уже четвертое уголовное обвинение против Трампа за менее чем пять месяцев и второе, связанное с его попытками отменить проигрыш на президентских выборах в США в 2020 году.

В начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.

Сам Трамп утверждает, что ему может грозить до 561 года заключения по всем выдвинутым против него обвинениям. Он не признал своей вины по обвинениям по делу о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.