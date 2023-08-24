Пентагон подтвердил, что США будут обучать украинцев на F-16

Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передает корреспондент "Европейской правды".

Как отметил Райдер, США будут обучать украинцев пилотировать и обслуживать F-16 "в поддержку международных усилий по усилению долгосрочных оборонных возможностей Украины".

"После курсов по английскому языку в сентябре в октябре ожидается начало обучения летчиков полетам на F-16 на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона", – добавил он.

Представитель Пентагона отметил, что пока неизвестно точное число украинцев, которые будут проходить обучение в США, но ожидается, что будет "несколько" летчиков и "десятки" обслуживающего персонала.

Он подчеркнул, что американская подготовка будет дополнять аналогичные усилия союзников Вашингтона в Европе.

Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.