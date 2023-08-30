Премьер Эстонии даст разъяснения парламентским комиссиям по бизнесу своего мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в течение следующей недели даст разъяснения специальным комиссиям Рийгикогу (парламента) в связи со скандалом вокруг бизнеса ее мужа Арво Халлика.

Об этом в комментарии ERR заявил советник эстонского премьера Марис Линдмяэ, сообщает "Европейская правда".

"Каллас сама связалась со спецкомиссией по борьбе с коррупцией и предложила встретиться в понедельник, 4 сентября, в 10:00. Кроме того, 11 сентября в 13 часов она примет участие в заседании спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности", – отметил он.

Председатель спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Март Хельме рассказал, что провел телефонный разговор с Каллас, в котором подтвердил, что предложенное время ему подходит.

Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Напомним, во вторник Кая Каллас заявила, что в коалиции не видят причин для ее отставки.

Соцопросы показали, что скандал пока не ударил по рейтингам "Партии реформ", однако большинство граждан считают, что сама Каллас должна уйти с должности.

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