Станцию-кемпинг возле самой высокой горы Швеции временно закрыли из-за инфекции

Станцию-кемпинг у самой высокой горы Швеции Кебнекайсе в Лапландии закрыли на половину недели после массовых случаев диареи среди туристов.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Первые случаи на станции Fjällstation начались ранее на этой неделе, с каждым днем больных становилось больше. В связи с этим администрация решила временно закрыть станцию.

"Мы видим, что заболевает все больше людей... Мы должны остановить распространение инфекции и дать персоналу возможность должным образом дезинфицировать все зоны", – сообщили на ее официальной странице.

Новых гостей не будут принимать до четверга следующей недели.

Станцию у подножия Кебнекайсе часто используют как стартовую точку туристы, которые поднимаются на вершину. Это одно из самых привлекательных мест для туристов в шведской Лапландии.

Напомним, в Хорватии из-за лесных пожаров возле популярного курорта Дубровник взрываются старые мины, а ранее в этом месяце от урагана сильно пострадал кемпинг в курортном городе на западе страны.