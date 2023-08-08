Польша просит ЕС помочь с экспортом украинского зерна через балтийские порты

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава поддерживает увеличение пропускной способности портов на Балтийском море для экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Телус рассказал в интервью Bloomberg.

По словам польского министра, экспорт украинского зерна через порты Польши в июне вырос до 260 тысяч тонн – более чем в два раза больше, чем в начале этого года. Это число, вероятно, будет расти, ведь Россия вряд ли в ближайшее время вернется к "зерновой сделке".

"Мы должны помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем о строительстве портов, которые будут предназначены исключительно для перевозки зерна – так называемых агропортов", – отметил Телус, призвав ЕС помочь увеличить пропускную способность портов.

Он добавил, что Польша уже ведет переговоры с соседней Литвой о переносе фитосанитарного контроля со своей границы в литовские порты, что имеет целью ускорить транзит украинского зерна.

В то же время глава Минсельхоза Польши считает: хотя терминалы на Балтийском море являются альтернативой, "основная часть грузов все равно будет проходить через южные порты".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

По данным СМИ, Европейская комиссия пока не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины.

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