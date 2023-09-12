Сейм Литвы сделал шаг к ужесточению наказания за попытку госпереворота

Сейм Литвы в первом чтении одобрил ужесточение наказания, включая пожизненное заключение, за преступления против государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

За предложенные президентом Литвы поправки проголосовали 80 членов Сейма, против – трое членов, еще 41 воздержался. Теперь проект рассмотрят комитеты Сейма.

Представляя поправки к Уголовному кодексу в парламенте главный советник президента по правовым вопросам Андрюс Кабишайтис заявил, что целью проекта является предотвращение и установление пропорциональной уголовной ответственности за умышленные и особо опасные действия, когда отдельные лица преднамеренно направляют свои усилия против Литвы и ее жителей.

Он отметил, что уголовная ответственность за антигосударственную деятельность не менялась уже 20 лет, поэтому некоторые наказания не соответствуют реалиям жизни.

"Необходимость изменений в Кодексе определялась, прежде всего, изменением нынешних реалий, появлением новых и усилением прежних геополитических угроз. Учтен опыт войны в Украине", – добавил Кабишайтис.

По его словам, такие враждебные государства, как Россия и Беларусь, стремятся повлиять на демократические процессы в стране, используя не только своих граждан или дипломатов, но и граждан Литвы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа инициировал поправки по ужесточению наказания за преступления против государства, они должны быть представлены во вторник на рассмотрение парламента.

Предложенный президентом проект изменений в Уголовный кодекс предусматривает пожизненное заключение для организаторов или участников государственного переворота. Сейчас максимальное наказание за это преступление составляет 20 лет заключения.

Согласно законопроекту, сотрудничество с государством-оккупантом должно наказываться лишением свободы на срок до 15 лет вместо нынешних 5 лет, а участие в деятельности антиконституционных групп и организаций – от 5 до 15 лет (сейчас – от 3 до 10 лет).

Если лицо участвует в вооруженной организации с целью изменения конституционного строя Литвы или нарушения ее территориальной целостности, президент предлагает наказывать его лишением свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения, а организаторов таких групп – на срок от 12 лет до пожизненного заключения.

Напомним, этим летом Литва усилила проверки на границе тех, кто въезжает из Беларуси и РФ.