В Греции нашли мертвым пилота упавшего в море вертолета

Пилота вертолета, разбившегося в четверг у северного побережья греческого острова Эвбея, нашли мертвым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Водолазы береговой охраны подняли тело с глубины 52 метров в пятницу.

Подозревается, что неблагоприятные погодные условия могли сыграть свою роль в аварии вертолета.

Первоначальные сообщения свидетельствовали о наличии пассажира на борту во время катастрофы. Однако в плане полета был указан только пилот.

Как сообщалось, центральную часть Греции накрыл сильный шторм, в результате которого оказались затопленными улицы, дома и предприятия в портовом городе Волос и на острове Эвбея.

Многие жители Волоса говорят, что власти все еще имеют дело с последствиями другого шторма Даниэль и не были должным образом подготовлены к новому шторму.

В результате шторма Даниэль погибли по меньшей мере 15 человек. Прокурор высшего уголовного суда Греции приказал провести расследование причин наводнений.